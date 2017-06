Lazio, sembra vicinissimo Balbuena, in Paraguay che ne sono certi. Come riporta la Repubblica, l'operazione sarebbe vicinissima alla chiusura, potrebbe essere Balbuena il sostituto di De Vrij al centro della difesa. Lo conferma lo stesso agente del giocatore, Augusto Paraja, subito dopo aver ammesso la trattativa: "Ha una richiesta dall'Italia. Il club in questione ha già inviato un'offerta ufficiale al Corinthians e questa sera potrebbero chiudere la trattativa per un trasferimento a titolo definitivo".