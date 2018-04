Un fiume di gente biancoceleste in viaggio verso Firenze. Saranno oltre 1500 i tifosi della Lazio al Franchi. Ognuno raggiungerà il capoluogo toscano con pullman e mezzi propri, come riporta il Messaggero.



TIFOSI AL SEGUITO - La squadra di Inzaghi godrà dei cori e dell'appoggio del suo pubblico, i tifosi della Lazio vogliono spingere la squadra in Champions League. 1500 tifosi, di mercoledì, in un turno infrasettimanale, sono la testimonianza di entusiasmo e voglia di Lazio, nonostate l'eliminazione bruciante dall'Europa League. Grazie ai risultati e alle prestazioni dei ragazzi di Inzaghi, i periodi di contestazione sono oramai un lontanissimo ricordo.