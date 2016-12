Stefan Radu, terzino della Lazio, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Il gol ci ha fatto stare più tranquilli negli ultimi minuti, ma abbiamo sofferto tantissimo. La partita non si è riaperta ad inizio ripresa grazie a Marchetti. Le vittorie sofferte sono più belle, ma speriamo che non succeda più di soffire così. Importante non sbagliare, ma non è possibile sempre vincere giocando bene. Ricordo che con l'Empoli abbiamo giocato male, ma abbiamo vinto. E sono tre punti in più. Magari eravamo stanchi. Ci aspetta una grande partita a Milano, e sicuramente sarà difficile lì. Siamo lì, ad un punto dalla Roma, e vicini alla porta. Inzaghi prepara bene tutte le partite. Sta da mattina a sera con lo staff a Formello, per preparare le partite sugli avversari. Lavora tanto anche sulla psiche. Ogni partita scende in campo per lottare assieme a noi. Se ricordo bene non abbiamo sofferto tanto né con Juve, né Milan, né Roma. Abbiamo perso, vero, ma senza soffrire. Dobbiamo essere più attenti e concentrati, come le grandi squadre".