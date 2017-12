Una seconda giovinezza. Non solo per Lulic, in rete contro la Fiorentina, in splendida forma. Anche Stefan Radu beneficia della cura Inzaghi. Contro i viola l'ennesima gara solida, importante. Importante anche per il suo rendimento personale: con la partita contro la Fiorentina ha toccato quota 294 presenze, consolidando ancor di più il suo posto nella storia della Lazio. Stefan Radu è ora nono nella classifica dei calciatori con più partite in biancoceleste, ha superato anche Tommaso Rocchi fermo a quota 293. Nel mirino del romeno c’è Mauri, con l’aquila sul petto per 303 volte: considerando la continuità con cui sta giocando e lo spazio che Inzaghi gli riserva, presto le 300 presenze saranno abbattute. Il difensore centrale, come riporta il Corriere dello Sport, ha un contratto fino al 2020. Ultimamente ha ribadito la sua volontà di rinnovo: è uno dei senatori della squadra, uno degli acquisti di vecchia data (gennaio 2008), vorrebbe chiudere con la Lazio. Per il rinnovo c'è tempo, nel frattempo c'è da scalare la classifica, per scrivere la storia.