Stefan Radu, difensore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League contro l'RB Salisburgo: "Una squadra molto organizzata, che corre tantissimo, preparata dal punto di vista fisica. Personalmente all'andata è stata forse la gara più difficile di Europa League. La vittoria della Roma stimolo per il derby? È stimolante, ma per la gara di domani. Ci stimola a vincere e passare il turno come ha fatto la Roma. Se sto vivendo una seconda giovinezza? Non saprei, ora gioco centrale. Ma al di là di questo, mister Inzaghi ci ha dato tutto, un'altra faccia. Siamo sempre con lui. Sono stato quasi tre settimane fermo, sto cercando di riprendere la migliore forma. Domani metteremo il cuore per passare il turno. Lo stadio? Siamo abituati a queste pressioni, non è un problema. Anche noi giovedì abbiamo avuto 50mila tifosi allo stadio, non se ne trovano a giro come i tifosi della Lazio".