La pratica non è ancora chiusa, ma la Lazio riassesta una qualificazione che a meno di 20 minuti dal termine sembrava problematica. I biancocelesti si impongono 4-2 sull'RB Salisburgo nei quarti di finale di andata di Europa League, partendo alla grande grazie alla prima rete in stagione, in Europa League, di Senad Lulic. Dopo pochi minuti, però, il direttore di gara fischia un rigore molto dubbio per una gomitata di Basta su Dabbur. Berisha, dal dischetto spiazza Strakosha.



Alla ripresa, poi, dopo 3 minuti arriva il colpo di tacco di Marco Parolo, 300esimo gol della Lazio in Europa. A 17 dal termine, però, la doccia gelata: Minamino, entrato da un minuto, col destro buca l'estremo difensore biancoceleste. Pronta, però, la risposta della Lazio che in due minuti la ribalta: prima Felipe Anderson con una percussione centrale, poi Ciro Immobile servito alla perfezione da Leiva. Lazio 4, RB Salisburgo 2, con Patric che, nel recupero, ha sfiorato il gol del 5-2. Un buon margine quello creato all'Olimpico da difendere nella tana austriaca.