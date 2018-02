Momenti di tensione in casa Lazio: nervi scoperti tra Felipe Anderson e Simone Inzaghi.Il brasiliano è stato molto criticato per la prestazione opaca offerta ieri in campionato:il suo ingresso in campo non ha sortito l'effetto sperato. L'atteggiamento del verdeoro è sembrato piuttosto indolente, tanto che il Olimpico gli ha tributato fischi e critiche.



NERVI SCOPERTI - Pare che Inzaghi non abbia gradito la sua partita e gli abbia rivolto qualche parola di scarso apprezzamento. Il brasiliano avrebbe risposto in malo modo, chiedendo: "perché te la prendi sempre con me?" Inzaghi avrebbe incaricato Lucas Leiva di far da paciere. Dalla sua missione pacificatrice dipenderà molto del futuro della Lazio e di Felipe Anderson, a partire dal prossimo match fondamentale contro il Napoli.