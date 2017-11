Tutti gli occhi su Immobile. Stasera l'attaccante non scenderà in campo, non è stato neppure convocato per la sfida contro il Nizza. Un affaticamento muscolare lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco: per domenica, assicura Inzaghi, Immobile ci sarà eccome. Il mister sa di aver bisogno della forma strepitosa del capocannoniere della Serie A: contro l'Udinese alle 15 lo manderà in campo. Nessun favore all'Italia dunque: prima la causa biancoceleste, poi quella azzurra per gli spareggi al mondiale. Poco conta il Ct abbia invitato in privato, come riporta il Messaggero, il pupillo allenato al Torino a cautelarsi per la Nazionale. La Lazio in questo momento ha la priorità.