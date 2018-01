Torna d'attualità per la Lazio il nome di Walace, centrocampista brasiliano campione olimpico a Rio insieme a Felipe Anderson. Già seguito da Tare nel 2016, l'ex Gremio - ora all'Amburgo - secondo Laziopolis.it sarebbe finito di nuovo nel mirino del club biancoceleste, essendo in rottura con il club tedesco dove non si è mai ambientato.