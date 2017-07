Dopo aver accolto in ritiro Lucas Biglia, ieri per Inzaghi c'è stata riunione di famiglia. Il tecnico della Lazio ha ricevuto la gradita visita del fratello Filippo, accompagnato dal padre. L'allenatore del Venezia si è intrattenuto con Simone, i due si sono riuniti per una piacevola serata in famiglia, anche per festeggiare la prima amichevole della Lazio 2017/18, e la prima vittoria.