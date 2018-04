Ha sofferto un po’, ma ha portato a casa una vittoria importantissima. Con i tre punti di Udine la Lazio ha scavalcato l’Inter e agganciato la Roma in classifica, conquistando il terzo posto a pari merito con la squadra di Di Francesco: un risultato ancora più prezioso nell’ottica della qualificazione alla prossima Champions. Soprattutto se si considera che domenica prossima, in occasione del derby, gli uomini di Inzaghi hanno l'occasione di allungare sulla diretta concorrente. In attesa del big match, la Lazio fa un deciso balzo in avanti nelle scommesse sulla qualificazione alla prossima Champions. La quota sulla Lazio entro le prime quattro a fine stagione è scesa da 2,00 a 1,44 sul tabellone Sisal Matchpoint. Le valutazioni su Roma e Inter, entrambe ko nella 31ª giornata di Serie A, sono invece state ritoccate verso l’alto: i giallorossi sono passati da 1,30 a 1,40, la squadra di Spalletti da 1,38 a 1,50. I biancocelesti, inoltre, partono da favoriti, seppure di un soffio, nella sfida di domenica prossima: il successo sulla Roma è a 2,60, pari a 3,40 e vittoria giallorossa a 2,70.