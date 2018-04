Ormai ci siamo, Domenica 15 aprile 2018, con partenza alle 9.00 dallo Stadio delle Terme di Caracalla, la storica CITROËN ROMA APPIA RUN compie 20 anni. Un grande traguardo per la manifestazione podistica su strada organizzata dall’ACSI Nazionale in collaborazione con ACSI Italia Atletica e ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma Capitale, Parco Regionale dell’Appia Antica e Parco Archeologico dell’Appia Antica



La manifestazione si arricchisce di un nuovo Main Sponsor grazie alla collaborazione di CITROËN ITALIA che sarà presente al villaggio sabato 14 e domenica 15 per promuovere le novità della famosa casa automobilistica francese.

Questa XX edizione della CITROËN ROMA APPIA RUN si annuncia da record, numeri da corsa unica al mondo, la sola a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse: asfalto, sampietrino, basolato lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla. Una gara che si correrà sulla strade che Abebe Bikila percorse a piedi nudi vincendo la Maratona Olimpica del 1960.



Per tutti i ritardatari, sono a disposizione gli ultimissimi pettorali per la 13 km e per la 4 km, un’occasione unica per non perdere un appuntamento tanto affascinante con la storia e lo sport all’aria aperta.



A conferma del prestigio sempre crescente della corsa ideata da Roberto De Benedittis, che si disputerà come ogni anno sulla distanza di km. 13 e km. 4 su uno dei percorsi più amati dai podisti di tutta Italia, Acsi ha il piacere di annunciare la neonata collaborazione con Telethon. Tutti coloro che si iscriveranno alla XX edizione della CITROËN ROMA APPIA RUN contribuiranno alla raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon.

Corsa e solidarietà anche con il VIS (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo), grazie al progetto “Un pozzo per Andrea” di cui è testimonial Giorgio Calcaterra. Il Campione del Mondo della 100 km sarà impegnato nella raccolta fondi correndo sull’Appia Antica insieme alle migliaia di partecipanti di questa XX edizione.

Ma non è tutto: un’altra importante novità dell’Appia Run 2018 è rappresentata dall’accordo raggiunto con l’Istituto di Medicina dello Sport per garantire a tutti i partecipanti e ai loro familiari una visita di alto livello di professionalità medica, scientifica e sportiva a un prezzo agevolato. Una buona ragione in più per iscriversi alla XX edizione della ROMA APPIA RUN.



La partenza sarà scandita dalle note della Fanfara della Polizia di Stato che accompagnerà tutti i partecipanti. La 4 km vedrà la partecipazione di 200 anziani che seguono i progetti dell’Accademia di Cultura Sportiva del Prof. Michele Panzarino.