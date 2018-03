Una trasferta rischiosa, che scoraggia. Pochi tifosi del Benevento arriveranno a Roma per il match contro la Lazio. Come riporta il quotidiano Il Sannio, non c’entra la posizione in classifica della squadra, ma quella che, da una trasferta geograficamente accessibile, potrebbe passare ad essere rischiosa. Secondo l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la gara di sabato 31 marzo sarebbe tra quelle con un profilo di rischio.



GARA RISCHIOSA - Per questo motivo dovrebbero sussistere una serie di limitazioni per il pubblico, dalla trasferta concessa ai soli residenti in Campania provvisti di tessera del tifoso all’incedibilità del biglietto, fino al rafforzamento nel prefiltraggio e filtraggio all’accesso allo stadio. Quanto basta per scoraggiare i tifosi della squadra ospite.