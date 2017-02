Il rinnovo di Keita si configura sempre più come impossibile. Come riporta Il Tempo, la recente querelle con il procuratore certifica sempre più la grossa difficoltà a trovare l'intesa tra l'agente e la Lazio, che porterà all'inevitabile cessione. In lista d'attesa almeno due big italiane, Mian e Juventus, e squadre all'estero. Le pretendenti per il giocatore sono Valencia, Monaco e Manchester United.