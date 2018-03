L'ambasciatore della finale di Lione di questa edizione dell'Europa League, Eric Abidal, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra Lazio e Salisburgo: "Il sorteggio per tutte le squadre è importante. Ma per raggiungere la finale devi affrontare sempre squadre di alto livello. Non so se il Salisburgo sia una fortuna per la Lazio, bisogna rispettare l’avversario e la sua filosofia di gioco. La Lazio in finale? Dipenderà sempre dal risultato delle due partite e dal potenziale di squadre e giocatori. Tutte le squadre hanno il 50 per cento delle possibilità".