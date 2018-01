La Lazio sta cercando un centrocampista che possa rinforzare la mediana. Tare si muovo con attenzione, sta vagliando diverse strade, una porta a Badelj della Fiorentina. Sul centrocampista viola si stanno muovendo diverse strade, è ghiotta l'occasione di prenderelo a zero. Ha esperienza, qualità, può essere un ottimo rinforzo. Ma potrebbe essere derby.



DERBY - Ai microfoni de La Gazzetta dello Pantaleo Corvino svela il possibile futuro del centrocampista, ed è subito derby: “Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza. Questo vale anche per Chiesa. La famiglia Della Valle ama la Fiorentina e in passato ha saputo dire no anche alle cessioni di Toni e Mutu che sembravano già fatte. Le cose sono cambiate.”