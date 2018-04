La Roma, reduce dalla sconfitta di Anfield contro il Liverpool, deve pensare di nuovo al campionato. La lotta Champions chiama: i giallorossi, insieme a Lazio e Inter, sono protagonisti di una volta senza esclusione di colpi.



LOTTA CHAMPIONS - In particolare la stagione della Lazio continua a sorprendere, come ammette lo stesso Daniele De Rossi al termine del match, ai microfoni di Mediaset, quando sentenzia: "Non sarà facile ma dobbiamo ripartire da qua. Non è impossibile e lo sappiamo. Abbiamo due grandi squadre addosso: l'Inter è partita benissimo, la Lazio sta facendo di più di quanto pensavano tutti. La stanchezza non è fisica: abbiamo la rosa larga. Un po' però mentalmente la Champions ti può distrarre. Ma non possiamo permettercelo perché mancano solo quattro partite. Vanno gestite le forze".