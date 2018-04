La lotta per la Champions cresce di livello. Inter e Roma hanno perso punti importanti nell'ultima giornata, la Lazio ha recuperato terreno grazie alla vittoria contro l'Udinese. E ha dalla sua un fattore mentale importante, come sottolinea Del Piero.



CORSA CHAMPIONS – Ai microfoni di Sky Sport l'ex Juventus traccia un quadro chiaro: “La Lazio ha meno pressioni rispetto a Inter e Roma, a livello generale. Quando hai come ultimo traguardo il dover arrivare in Champions, per assenza di altri obiettivi, tutto diventa più pesante. In Europa League non ci si aspetta che la Lazio la vinca: se la dovesse vincere saremmo tutti pronti a dire che sono veramente forti. Sono molto forti perché non hanno pressioni particolari e ne riescono a trarre vantaggio”.