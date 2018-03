Sulla panchina della Lazio ha sorpreso tutti: Simone Inzaghi ha conquistato addetti ai lavori e tifosi grazie al gioco divertente e verticale, alla sua filosofia. Per il fratello Filippo è da Nazionale: "Peccato per i Mondiali ma il calcio italiano deve andare avanti. Bisogna far giocare i giovani, giocatori bravi in Italia ce ne sono. Da due anni sono a Venezia dove sto facendo una cosa bella, penso solo a finire quello che ho iniziato. La Nazionale? E’ il sogno per chiunque alleni, è il massimo. Per ora faccio un grande in bocca al lupo a Gigi poi chissà cosa accadrà. Tra un po’ mio fratello Simone potrà fare il CT, è il profilo giusto, un ragazzo molto serio e preparato. In futuro ovviamente, ora sta facendo bene nella Lazio”