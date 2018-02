Non una stagione da ricordare quella disputata finora al Monaco da Keita. Dopo il trasferimento estivo nel Principato per ben 30 milioni le aspettative su di lui erano molto alte, ma il bottino finora è di soli 7 gol in tutte le competizioni. Il classe '95, che lo scorso anno alla Lazio ha fissato il proprio record di reti in un campionato raggiungendo quota 16, non ha dimenticato alcuni ex compagni conosciuti nella Capitale, considerati dei veri campioni. Tra questi de Vrij, inserito nell'undici ideale del senegalese, in una difesa con al suo fianco Pique. Intercettato dai microfoni di Foot Mercato Keita si è così espresso sull'olandese: "Un ottimo difensore e penso che un giorno andrà in un grande club".