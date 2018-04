La Lazio conquista tutti. Il giornalista Andrea Scanzi, in uno dei suoi Ten Talking Points sul Fatto Quotidiano, ha speso parole al miele per Inzaghi e la Lazio: “Se ci fosse un minimo di giustizia estetica nel calcio, e più in generale nella vita, la Lazio si qualificherebbe in Champions e si giocherebbe la finale di Europa League contro Atletico Madrid (da sfavorita) o Arsenal (alla pari o quasi). Glielo auguro”.