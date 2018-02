Serata di festa per la Lazio a Borgo Carso, in netto contrasto con la tensione che si respira a Formello. Il Lazio Clan Latina ha organizzato una cena a cui ha risposto presente anche la società, Strakosha e Lulic insieme al team manager storico Manzini, il presidente della Polisportiva Buccioni, gli ex D'Amico e Poli e l'aquila Olympia. Esposta anche la Supercoppa italiana, un bagno di folla, centinaia di tifosi della Lazio che hanno espresso tutto il loro entusiasmo.



NIENTE ANDERSON - Niente Anderson, l'argomento è tabù. Il capitano Senad Lulic racconta i suoi momenti migliori con la maglia della Lazio: "La gioia più grande con la Lazio dopo il 26 maggio? L'ultima è sicuramente la vittoria della Supercoppa, speriamo che ne arrivino altre. Amici romanisti? Non ne ho (ride, ndr)". Arriva il turno di Strakosha: "La mia esplosione? Merito sia mio che del preparatore. Siamo tra le prime quattro, spero di finire la stagione nella posizione in cui siamo adesso e riprenderci quello che ci spetta".