L'Italia non è proprio nel destino di Anwar El Ghazi. Cercato dal Milan nei mesi scorsi, è stato accostato alla Roma e vicinissimo alla Lazio. Il club biancoceleste, in particolare, aveva individuato nell'olandese dell'Ajax il rinforzo ideale per il reparto offensivo, esterno in grado di dare il cambio a Felipe Anderson e Keita Baldé, insostituibili. Lotito e Tare hanno temporeggiato, volendo cedere prima Djordjevic, e sono stati "scippati".



Un affare che sembrava fatto è, praticamente, saltato. Il Lille, infatti, è pronto a chiudere l'affare per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Salvo sorprese, niente Serie A, ancora una volta, per il talento olandese, classe '95, in cerca di rilancio: la Francia, la Ligue 1 e il Lille lo aspettano.