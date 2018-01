Tare monitora il mercato, e cerca di piazzare gli esuberi. In casa Lazio con l'arrivo di Caceres le operazioni in entrata dovrebbero essere terminate. In uscita per ora Palombi è passato alla Salernitana, per il resto si sta cercando una sistemazione adeguata per chi non ha avuto adeguato minutaggio. ESUBERI - Poco utilizzati, terze linee, esuberi, chiamateli come volete, la Lazio sta provando a piazzarli. Per Mauricio le strade verso Benevento sono chiuse, non sembrano esserci possibilità di riaprire la pista di mercato. Il difensore vuole tornare in patria, era in ballo anche l'Hellas, proprio nell'ambito dell'operazione Caceres (la Lazio dovrà comunque corrispondere al club scaligero gli stipendi percepiti dall'ex Juventus). Non solo: Filip Djordjevic è in uscita, ha poco mercato, come riporta il Corriere dello Sport, lascerà la Lazio a giugno, quando sarà senza contratto.