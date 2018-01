Vice Strakosha cercasi. Il portierone classe '95 è riuscito a convincere tutti, dimostrando di avere un rendimento top. L'esatto opposto di Ivan Vargic: la Lazio sta pensando di cederlo, e cresce la lista dei nomi per sostituirlo. Piace molto l'ex Catania Andujar, e crescono le chance di Guerrieri, ex Primavera, che attualmente è il terzo portiere. Altro nome sul tavolo è l'esperto Sorrentino del Chievo, che offre molte garanzie e potrebbe fare da Chioccia. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per ora la soluzione interna, Guerrieri, viene valutata con attenzione: se non dovesse arrivare un altro portiere in questa sessione di mercato, le sue possibilità crescerebbero molto. Potrebbe essere lui il vice Strakosha.