La Lazio mira ad acquistare un mediano, cerca l'occasione. E vorrebbe piazzare alcuni suoi giovani. A gennaio arriverà al 150% sicuramente Caceres. Inzaghi, però, spero che possa essere completato anche un altro innesto: secondo il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio avrebbe chiesto un mediano alla 'Onazi' alla propria dirigenza. Di Gennaro per ora non è un candidato autorevole neppure al ruolo di riserva, Murgia deve crescere, ultimamente si è parlato molto di Donsah del Bologna, ma il nome dell’ultima ora è quella di Rema Chibsah, classe ‘93, del Benevento: Lotito e Vigorito trattano su diversi fronti, se ne parlerà. Nel frattempo arriva il passaggio di Mamadou Tounkara (al quale in estate è stato rinnovato il contratto) sotto la procura di Jorge Mendes. A gennaio il potente portoghese lo porterà all’estero: Spagna o Germania. Oltre a lui, a gennaio partiranno per giocare anche Luca Crecco e Simone Palombi: il primo potrebbe raggiungere Cataldi al Benevento, il secondo tornare in Serie B. Il Carpi lo vorrebbe per rinforzare l'attacco.