La situazione di de Vrij rimane in stand-by. Ad oggi non sono in programma nuovi incontri tra Lotito e i procuratori dell'olandese per proporre ancora una volta il rinnovo. Nell'ultimo meeting di due settimane fa, de Vrij ha confermato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2018, senza escludere però la possibilità di restare un altro anno a Roma.