La Lazio, stando a quanto riportato dal Mattino, sta spingendo sempre di più per arrivare al Papu Gomez; l'Atalanta non vorrebbe cederlo, ma in caso di offerta vicina ai 18 milioni può aprire all'addio. Il Milan resta alla finestra, in attesa di sviluppi, senza affondare il colpo per un giocatore che ormai sembra destinato a trasferirsi a Roma.