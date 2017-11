La Lazio non si ferma più, continua a vincere, e stamattina tornerà in campo. La ripresa degli allenamenti è in programma per la mattinata, Inzaghi darà un'occhiata ai suoi per preparare la sfida interna contro l'Udinese. Occhi puntati sul recupero di Immobile, out con il Nizza per un forte affaticamento muscolare: dovrebbe provare a rientrare, anche per capire se sia o meno in grado di rispondere alla chiamata di Ventura. Tornerà tra i convocati anche Basta, da valutare invece Lukaku, non al top al termine dell'incontro di ieri. Contro la squadra di Delneri all’Olimpico mister Inzaghi ributterà nella mischia Bastos e Radu, tornerà in panchina Nani.