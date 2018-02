Tutto pronto, la penna è sul tavolo, il rinnovo sta per essere firmato. Ma non è quello che vi aspettate: de Vrij ancora tentenna, a rinnovare sarà Luis Alberto. E’ tutto pronto: dopo la gara contro l’Udinese, i rappresentanti della You First Sport avevano incontrato la società, poi erano in tribuna anche ieri nel match con il Genoa. Contratto fino al 2022 pronto, sul tavolo.



TUTTI I DETTAGLI - Luis Alberto vuole legarsi più strettamente alla Lazio. Da 1,2 milioni di ingaggio si potrebbe arrivare a 2 milioni di euro, queste le cifre dell'accordo. Secondo il Corriere dello Sport, si sta trattando sullo stipendio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui più bonus, con prolungamento del contratto. Il giocatore sarà centrale nel progetto tecnico. E Luis Alberto firmerà, non ci saranno lunghe attese. Stavolta il rinnovo di un big è in cassaforte.