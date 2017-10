Thomas Strakosha, estremo difensore della Lazio, parla a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Juventus, nella quale è risultato decisivo con il rigore parato a Dybala: "Questa Lazio ha cuore e voglia per vincere le partite, abbiamo dato tutto. La Juventus si è affidata prevalentemente ai contropiedi, abbiamo meritato la vittoria. Non abbiamo parlato del rigore, ci siamo preparati come sempre. Avevo studiato Dybala come rigorista. Il mister ci chiede sempre di giocare la palla e oggi ci siamo riusciti. La Champions League? Noi diamo tutti ogni partita, il nostro obiettivo è stare tra le prime cinque, dobbiamo restare con i piedi per terra perché il campionato è ancora all’inizio".