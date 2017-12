Al termine del pareggio contro l'Inter, Thomasha preso la parola ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono contento delle 50 presenze con la mia Lazio. C'è un po' di rammarico, avremmo meritato qualcosa in più. Ma non è facile a San Siro, quindi guardiamo avanti. Inzaghi sul Var? Do ragione al mister, il Var toglie emozioni. Quando fai gol non esulti, aspetti venga convalidato. Se ti danno un rigore, aspetti. Il calcio era bello per gli episodi, giusti o sbagliati. Icardi? La mia squadra non guarda l'avversario, giochiamo da squadra. Abbiamo già affrontato compagini e attaccanti forti. Oggi abbiamo fermato tutti".