Il portiere della Lazio Thomas Strakosha, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la sconfitta con la Juventus: "I bianconeri oggi hanno avuto solamente più fortuna di noi, vincendo immeritatamente. Non credo certo che abbiano messo in campo più voglia della Lazio. Stanchezza? È normale. I minuti della Coppa Italia si sono fatti sentire stasera, ma non abbiamo fatto male. Abbiamo perso una partita col Milan e una con la Juve, entrambe in modo sfortunato. Non dobbiamo abbatterci perché siamo una squadra forte. Dobbiamo tornare a vincere e stare sereni. Dybala? Ha le sue qualità, ma sul gol ha avuto un po' di fortuna. Altrimenti non sarebbe riuscito a fare quella giocata".