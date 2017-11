Thomas Strakosha, intercettato dai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato prima della gara contro il Nizza: "È importantissimo vincere oggi, possiamo arrivare primi in classifica e trovare un avversario meno forte. Per noi è fondamentale vincere sempre. Partite come questa servono ad acquisire maggiore sicurezza ed esperienza, perché troviamo avversari che giocano più veloce rispetto a qualche squadra del campionato italiano. Ci aiuteranno tanto per il futuro. Obiettivo? Evitare di prendere gol, mi sono stufato di prendere reti ogni partita. Visto che segnamo sempre molto, non prendendo gol saremmo al 99% della vittoria".