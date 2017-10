Problemi tra i pali per la Lazio. Strakosha è tornato a Roma, abbandonando il ritiro dell'Albania per un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Niente Italia, niente Spagna. Nella giornata di domani dovrebbe sostenere le analisi di rito in Paideia. Non dovrebbe essere in dubbio per la ripresa del campionato a Torino con la Juve. Il classe '95 verrà sostituito da Enea Koliçi.