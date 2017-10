Felipe Anderson stringe i denti e accelera: il ritorno in campo è più vicino. Out dallo scorso 29 luglio (amichevole con il Bayer Leverkusen) per una tendinopatia cronica calcificante dell'adduttore, il brasiliano della Lazio si è allenato a Formello anche durante la giornata di riposo concessa ai giocatori da Inzaghi: straordinari in vista di un rientro che ora è a un passo, secondo La Gazzetta dello Sport la prima chiamata della stagione potrebbe arrivare in una delle ultime partite di ottobre (vs Bologna il 25 ottobre o vs Benevento il 29).