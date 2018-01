La Lazio, come richiesto dall'allenatore Simone Inzaghi, cerca un portiere esperto sul mercato di gennaio. La prima pista porta all'argentino Mariano Andujar (ex Napoli e Catania) dell'Estudiantes, già bloccato la scorsa estate. Altrimenti, come si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi, il club biancoceleste del presidente Lotito potrebbe reintegrare in rosa Federico Marchetti, in scadenza di contratto a giugno. In uscita uno tra il croato Vargic (che in estate non aveva trovato collocazione) e Guerrieri con la formula del prestito.