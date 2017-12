Nei giorni scorsi è circolata la voce che voleva Diego Reyes come rinforzo difensivo della Lazio. Oggi, l'agente del difensore del Porto, Matias Bunge Savaria, ne ha parlato a lalaziosiamonoi.it: "Diego in questo momento non ha intenzione di lasciare il Porto. Ha un contratto in essere con il suo club e non andrà via a gennaio (è tuttavia in scadenza nel 2018 e già da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club, ndr). È seguito da alcuni club ma lui vuole essere protagonista nel Porto e aiutare la squadra a vincere il titolo quest’anno. Un trasferimento a giugno? Non stiamo analizzando ipotesi future per il momento".