Un brasiliano subito, gli altri due a giugno per una Lazio che vuole correre a ritmo di samba. Il presidente Lotito ha pronti tre colpi che possano ridisegnare gli equilibri di una squadra che rischia di vedersi decimata da addi annunciati in virtù di rinnovi che tardano ad arrivare. E' il caso di Keita Balde, Lucas Biglia e Stefan de Vrij e non è un caso che i tre obiettivi dichiarati del club biancoceleste ricoprano proprio le stesse posizioni di questi tre giocatori.



CAFU' SUBITO - Il primo colpo, che la Lazio sta provando a chiudere in questi ultimi giorni di mercato si chiama Jonathan Renato Barbosa, meglio conosciuto come Cafu. E' un esterno d'attacco classe '91 sotto contratto con il Ludogorets che la Lazio ha incontrato nella giornata di martedì. Il club bulgaro chiede almeno 10 milioni di euro, la Lazio, secondo il Corriere dello Sport, è arrivata ad offrire 6 milioni più bonus, ma l'affare è destinato a chiudersi.



RODRIGO CAIO E WALACE A GIUGNO - Cafù andrebbe a ricoprire il posto del partente Keita Balde, l'unico fra i big biancocelesti ad aver sempre detto no ad ogni proposta di rinnovo. Il senegalese è un sogno di mercato mai celato del Milan e su di lui ci sarà una vera e propria asta in estate. Chi tenta Biglia sono invece da tempo Inter e Juventus, mentre le sirene della Premier League stanno facendo vacillare il difensore olandese de Vrij. Per questo a giugno la Lazio valuterà offerte per entrambi e al loro posto ha individuato in Rodrigo Caio, difensore classe '93 del San Paolo e Walace, regista classe '95 del Gremio. Per entrambi la Lazio è in trattativa fin dalla scorsa estate e nel corso del prossimo mercato estivo presenterà le due offerte definitive. Con i soldi incassati dalle uscite, ovviamente, perchè Lotito ha pronta l'ennesima rivoluzione biancoceleste.