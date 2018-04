Una notte per ripensare alla vittoria, poi subito al lavoro: la Lazio non ha tempo, domenica c'è già un altro match da preparare, contro l'Udinese di Oddo. La ripresa degli allenamenti in programma per stamattina, bisogna già preparare la trasferta di Udine.



INFERMERIA E FORMAZIONE - Potrebbe rientrare il solo Lukaku, sulla sinistra, dall'infermeria: il belga è fermo ai box per la solita infiammazione al ginocchio, dovrà esser valutato dallo staff medico. Marusic e Wallace verranno monitorati, contro il Salisburgo non sono stati convocati, Inzaghi riceverà aggiornamenti sul loro stato di salute. Il tecnico piacentino, festeggiato il compleanno, potrebbe confermare l'11 titolare ancora una volta. A supporto di Immobile Felipe Anderson potrebbe scalzare Luis Alberto: il brasiliano è sembrato in ottima forma, potrebbe partire dall'inizio.