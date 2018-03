La Lazio torna subito sul campo. Bisogna cancellare le scorie lasciata dalla sconfitta patita contro il Milan, in semifinale di Tim Cup. Stamattina alle 11.30 la squadra è tornata sul campo al centro di Formello. I giocatori sono stati divisi in due gruppi: come sempre chi è sceso in campo si è allenato in palestra, in campo chi è subentrato o chi è rimasto a riposo.



ASSENZA - All'allenamento mancava solo un giocatore, il brasiliano Wallace, che non si è visto sul campo: si aspetterà la rifinitura di domani per capire se sarà pronto per la Juventus. Domani Inzaghi proverà sul campo la tattica e le contromisure anti-Juventus.