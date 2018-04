Lazio subito in campo dopo il derby della capitale. La prestazione gagliarda dei ragazzi di Inzaghi ha regalato una certezza: la Lazio lotterà fino alla fine per la Champions League. E ha subito l'occasione di riprendere a vincere, mercoledì sera contro la Fiorentina, nel turno infrasettimanale.



SUBITO IN CAMPO - Lazio subito in campo, da valutare le condizioni di Patric, praticamente out per uno stiramento muscolare. Non ci sarà Radu per squalifica, al suo posto potrebbe giocare Bastos. Nella giornata di martedì prove tattiche, Inzaghi andrà avanti con il classico 3-5-2. Sulla trequarti tornerà Luis Alberto alle spalle di Immobile, probabile panchina per Felipe Anderson.