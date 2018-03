La Lazio subito in campo. Non c'è un attimo di respiro per la truppa di Inzaghi, che ha battuto la Dinamo Kiev e ha conquistato il biglietto per i quarti di finale di Europa League. Nella notte di ieri la squadra è rimasta a Kiev, poi la partenza per Roma. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti.



LAZIO ANTI-BOLOGNA - Inzaghi inizierà da sabato a provare le prime mosse anti-Bologna. Il tecnico dovrà vagliare le condizioni di alcuni giocatori, ma dovrebbe recuperare per l’occasione Milinkovic Savic, Caceres e Basta. In difesa potrebbero tornare Bastos e Wallace, il tecnico deciderà soltanto in extremis: le prestazioni di de Vrij e Luiz Felipe sono piaciute, bisogna valutarne i tempi di recupero. Marusic è tornato a disposizione, così come Radu, nonostante la leggera influenza accusata nel prepartita (e una brutta botta al naso). Contro il Bologna Inzaghi non rinuncerà a nessuno. chiederà uno sforzo ai suoi big, l'ultimo, prima della sosta.