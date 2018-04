Un Felipe Anderson meraviglioso. Inzaghi tira fuori dal cilindro il cambio che sconvolge la partita: rosso a Murgia, toglie de Vrij e mette dentro Felipe Anderson. Il brasiliano, in sinfonia con Milinkovic e Luis Alberto, regala un gol e una prestazione da incorniciare.



GOL E OCCASIONE - Felipe Anderson avvia la rimonta della Lazio, anticipando il gol decisivo di Luis Alberto. La Fiorentina è ko, anche grazie al brasiliano, che ha un motivo in più per festeggiare: non segnava in trasferta dal 10 aprile 2016. 3-0 Lazio a Palermo, prima gara di Inzaghi sulla panchina biancoceleste, ora siamo alla n.100 ufficiale per il tecnico. E Felipe ora sarà chiamato a sostituire Luis Alberto, nel match contro la Sampdoria.