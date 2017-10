Dalla Cina con furore. In questa stagione la Lazio sta sorprendendo tutti con una serie di risultati e prestazioni al di sopra di ogni aspettativa, anche grazie ai gol di Ciro Immobile. Sul tavolo della Lazio sta per arrivare un'offerta veramente importante. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo Shanghai SIPG avrebbe intenzione di mettere sul piatto ben 80 milioni di euro per provare a prendere Ciro Immobile, attaccante della Lazio e attuale capocannoniere del campionato di Serie A. L’attaccante, in odor di rinnovo, difficilmente accetterà l’offerta in un momento d'oro. Sta trascinando la Lazio, in terza posizione, infrangendo record su record. Se ne sono accorti anche in Cina, e vogliono tentarlo...