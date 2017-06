Igli Tare punta il dito contro la Juventus. Rea di aver contattato un giocatore sotto contratto senza il permesso del club di appartenenza. Si tratta dell'attaccante Keita Baldé, classe 1995, in scadenza di contratto tra un anno nel giugno del 2018. Il direttore sportivo della Lazio ha dichiarato a Tuttosport: "Per Keita abbiamo ricevuto offerte da tre big, tutte proposte tra i 30 e i 45 milioni di euro. Cederlo a 30 significherebbe svenderlo. Questi 3 top club ci hanno contattato per chiederci il permesso di parlare con i rappresentanti del giocatore. La Juventus, invece, non ci ha mai interpellato ufficialmente, ma sappiamo che sta parlando con l’agente. Il nostro obiettivo è sempre quello di rinnovare il contratto del ragazzo a livelli da top player della Lazio. Ma anche in caso di una eventuale cessione saremo noi a decidere. No, non temiamo di perdere Keita fra un anno a parametro zero". Keita interessa anche a Milan e Inter.