Un ospite segreto all'Olimpico di Roma. La Lazio festeggia la terza vittoria consecutiva, e lo fa stabilendo il record di punti del girone di andata. Va in gol Nani, autore della seconda rete: il portoghese ha iniziato il 2018 sugli allora, 2 gol in 3 giorni e la voglia di tornare protagonista.



OSPITE SEGRETO - Protagonista lo è da sempre, invece, chi lo ha portato a Roma: a fianco del ds Igli Tare ha assistito al match contro i ragazzi di Oddo anche Jorge Mendes. Il super procuratore ha portato a Roma proprio Nani e Wallace, li ha attesi in zona mista, elegante e discreto. Si è intrattenuto con loro, si sono scambiati opinioni. Il mercato della Lazio in entrata sembra chiuso, possibile che quella di Mendes sia solo una visita di cortesia. Ma si sa, le vie del mercato sono infinite...