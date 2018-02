Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Genoa: "Situazione de Vrij? Ci sarà a breve un'ultima comunicazione, un dentro o fuori e spero sia più dentro che fuori. Abbiamo un accordo con il giocatore, ma c'è qualche problema con l'agenzia che ne cura gli interessi: è diventata una storia senza fine, ma presto si risolverà".



SU INZAGHI - "Il mio rinnovo? È ancora presto per parlarne. Se firmerei per un terzo posto? Sì, non mi nascondo: è un obiettivo positivo, ma questo non significa che non possiamo continuare a lottare per fare di più. Paura che qualcuno porti via Inzaghi? Simone è un laziale e ha un contratto lungo con noi: né lui né noi abbiamo intenzione di separarci, c'è ancora un progetto in corso".