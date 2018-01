Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport del mercato dei biancocelesti: "Felipe Anderson e Nani, dal punto di vista qualitativo, possono essere i nostri colpi di mercato: ora che sono tornati, devono solo trovare l’intesa e continuare ad allenarsi con grande voglia, come stanno facendo."



SU DE VRIJ - "Le ultime voci sul rinnovo di De Vrij? Non è cambiato niente, ma arriveremo a questo rinnovo: la volontà di Stefan è di rimanere, ma con gli olandesi è sempre difficile trattare. Siamo ai dettagli."



SU LUIS ALBERTO - "Un prolungamento per Luis Alberto? A breve prolungherà anche lui, perché lo merita, ma ha comunque un contratto già lungo: lui si sente bene qui, si sente parte del progetto."



SU MILINKOVIC-SAVIC -"Sarà un giocatore della Lazio fino a fine stagione, poi si vedrà: posso comunque dire che lui è felice della Lazio e la Lazio è felice di lui. Non è sul mercato".