Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida col Cagliari: "Si riparte da dove eravamo due settimane fa. Ora siamo arrivati in una fase cruciale del campionato, dobbiamo fare meno errori possibile. Oggi sarà una partita difficile, il Cagliari cerca punti per la salvezza, ma dovremo uscire vincenti. L'obiettivo principale è il campionato, vogliamo raggiungere la Champions League che è diventato un obiettivo fondamentale, anche per la crescita della società. De Vrij? Ci sono state cose burocratiche da chiarire, ma oggi gioca. Non c'è nessun tipo di problema".